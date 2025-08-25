Новини
Съпругът на починалата родилка в Русе: Нека прокуратурата си свърши работата – аз не съм съдник
Автор: Екип Ruse24.bg 14:18Коментари (0)30
© NOVA
21-годишна родилка почина в университетската болница "Канев" в Русе. На 21 август жената е родила второто си дете. Два дни по-късно е починала.

Семейството е от Две могили. Пред болницата днес се събраха десетки техни роднини. 

"Звънна ми и ми каза: "Честито, имаме момче". На сутринта се оплака от остри болки в корема. Пак викнах лекарите, но те нищо не предприеха, успокояваха ме – казаха, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не дойде при нея, никой не ѝ обърна внимание", разказа Светлин Георгиев, съпруг на починалата родилка.

"Удариха две инжекции. След това детето стана по-лошо. Искаме да знаем причината", заяви бабата на родилката - Севда Маринова.

"Нека Прокуратурата си свърши работата – аз не съм съдник, не мога да съдя, не мога да отнемам души като тях", каза още почерненият съпруг пред NOVA.

От болницата съобщиха, че е сезирана Окръжната прокуратура, разпоредена е и вътрешна проверка.

"Не можем да ви дадем отговор. Трябва да изчакаме резултатите от аутопсията", заяви д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в УМБАЛ "Канев".

"Евентуално може да искаме и втора съдебно-медицинска експертиза, която да бъде сравнена с това, което ще бъде извършено в болницата. Ако има нарушения, този, който ги е допуснал, ще си понесе отговорността", заяви изпълнителният директор Иван Иванов.






