Тази неделя сърцето на града ни отново ще оживее под звуците на народната музика! Заповядайте на голям фолклорен празник пред Общината.
12 април (неделя) | 11:00 ч.
Площад пред Община Русе
Акценти в програмата:
Концерт с участието на: "Найден Киров“, "Русчуклийче“, "Зорница“, "Здравец“ и "Зора“.
Конкурси: Донесете своите яйца за категориите "Най-красиво писано яйце“ и "Най-здраво яйце борец“.
Голямото хоро: Жива музика и много настроение за всички!
Водещи: Десислава Николова и Йовко Кънев
Нека заедно изпълним площада с усмивки и традиции!
