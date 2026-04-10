Тази неделя сърцето на града ни отново ще оживее под звуците на народната музика! Заповядайте на голям фолклорен празник пред Общината.

12 април (неделя) | 11:00 ч.

Площад пред Община Русе

Акценти в програмата:

Концерт с участието на: "Найден Киров“, "Русчуклийче“, "Зорница“, "Здравец“ и "Зора“.

Конкурси: Донесете своите яйца за категориите "Най-красиво писано яйце“ и "Най-здраво яйце борец“.

Голямото хоро: Жива музика и много настроение за всички!

Водещи: Десислава Николова и Йовко Кънев

Нека заедно изпълним площада с усмивки и традиции!