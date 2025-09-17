Съставиха акт на фирма за заустване на отпадъчни води в река Дунав

© РИОСВ Експертите на РИОСВ – Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на "Астра Биоплант“ ЕООД за нерегламентирано заустване на формираните от дейността производствени отпадъчни води, образувани при извършване на изпитвания на съоръженията, без необходимото Разрешително за ползване на воден обект. Нарушението на Закона за водите е установено на 7 септември, при извънредна проверка по сигнал за наличие на оцветени в бяло води в река Дунав, в района на един колекторите на Дунавска индустриална зона "Тегра“ - Русе. При проверката е установено изтичане на непречистени отпадъчни води от колектор, в които са включени водите на новоизградената инсталация за преработка на отработени растителни масла на дружеството.



По разпореждане на Басейнова дирекция "Дунавски район“ са взети водни проби от река Дунав в района на заустващия колектор, които ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе.



"Инсталацията за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ не е въведена в редовна експлоатация. Предвидената локална пречиствателна станция за отпадъчни води е в процес на изграждане.



Предстои да бъде определен размерът на имуществената санкция по Закона за водите.