|Съставиха акт на фирма за заустване на отпадъчни води в река Дунав
По разпореждане на Басейнова дирекция "Дунавски район“ са взети водни проби от река Дунав в района на заустващия колектор, които ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе.
"Инсталацията за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини“ не е въведена в редовна експлоатация. Предвидената локална пречиствателна станция за отпадъчни води е в процес на изграждане.
Предстои да бъде определен размерът на имуществената санкция по Закона за водите.
