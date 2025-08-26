ЗАРЕЖДАНЕ...
|Състезатели от 5 държави идват в Русе за Балканското първенство по карате шинкиокушин
Спортни умения ще премерят участници от всички възрастови групи - до 14, 16 и 18 години, мъже, жени и ветерани. Те ще покажат техническата си подготовка в дисциплините ката и кумите. "Това е изключителна чест за Русе да домакинства първото в България Балканско първенство по карате шинкиокушин. Очакваме високо ниво на двубоите и се надяваме българските каратеки да покажат отлични резултати пред родната публика", заяви заместник-кметът Борислав Рачев. В престижния форум Русе ще бъде представен от възпитаниците на Спортен клуб "Русе“. Съдиите в турнира са международни рефери, което гарантира най-високи стандарти при провеждането на състезанията.
Жребият ще бъде теглен на 5 септември от 20 часа. Първите състезатели излизат на арената на 6 септември, събота, от 10 часа. Официалното откриване ще бъде в 13 часа, когато в програмата ще се включат двата състава към Общинския младежки дом - мажоретният състав "Екстрийм“ и танцьорите от фолклорния ансамбъл "Зора“.
Очаква се на форума да присъстват ръководствата на федерациите от България, Турция, Гърция, Румъния и Хърватия.
