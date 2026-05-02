Представители от Румъния и състезатели от 27 клуба се събраха на открит турнир по джудо "Кано - Русе 2026", обяви кметът Пенчо Милков в социалните мрежи.

Той се провежда за втора поредна година и вече придобива международен характер.

"Поздравления за Спортен клуб по джудо "Кано – Русе" и сенсей Пламен Георгиев за отличната организация! Благодарим и на Българската федерация по джудо за партньорството", каза още Милков.