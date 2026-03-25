Сътрудничеството между бизнеса от България и Румъния в сферата на селското стопанство бе във фокус на среща в Гюргево
Той посочи, че през настоящата година се надява сътрудничеството в полза на бизнеса да се задълбочи и изрази увереност, че ще се работи все по-активно за координиране на общо политики и инициативи между двете страни. В рамките на срещата бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на земеделието в трансграничния регион, включително устойчивото управление на ресурсите, подкрепата за местните производители, борбата с болестите по животните и растенията, както и възможностите за съвместни проекти по европейски програми. Именно в тази връзка бе представен проектът за развитие на екологично чисти култури, по който партньор от българска страна е Община Сливо поле.
Проектът има за цел да допринесе за устойчивото използване на природните ресурси и увеличаване на местното биоразнообразие. Чрез популяризиране на култури като лавандула, горски плодове и морски зърнастец, проектът насърчава използването на деградирали или изоставени земи и приемането на екологични земеделски практики, които намаляват въздействието върху околната среда и подкрепят зелената инфраструктура на региона. Същевременно проектът има за цел да развива и популяризира местни марки биологични продукти, предлагайки на местните производители възможността да се възползват от нишови селскостопански продукти с висока икономическа стойност.
По време на провелото се в Гюргево заседание особен акцент беше поставен върху обмена на добри практики и повишаването на конкурентоспособността на земеделските стопани в условията на динамична икономическа среда. Участниците подчертаха значението на ефективната комуникация и координация между институциите от двете държави. Обсъдени бяха и част от темите, които ще бъдат разгледани от комисията до края на годината. Те са свързани с животновъдството, млекопреработването, иновативната земеделска техника, сладкарството, производството на сокове и много други. Особено внимание ще бъде отделено и на насърчаването на младите фермери.
В края на срещата областният управител Орлин Пенков заедно с изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева предадоха председателството на комисията на заместник-председателя на Окръжния съвет Георге Добре. За пореден път Лили Ганчева посочи, че комисията се е превърнала във водеща платформа за идеи и иновации в селското стопанство.
Заседанието беше организирано от Областната администрации в Русе, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Сред участниците в заседанието бяха заместник областният управител на Разград Шефкет Шефкет, директорът на Областна дирекция "Земеделие“ в Русе Владимир Тедески, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиян Йорданов, както и редица експерти от България и Румъния.
