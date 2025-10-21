Иновациите в производството на картофени снаксове и царевично-пшенични стиксове ще бъдат във фокуса на предстоящото утре заседание на Съвместната българо-румънска земеделска комисия. Срещата ще се състои от 11.00 часа в заседателната зала на Община Дулово, а Областната администрация в Русе ще бъде представлявана от главния секретар Ирена Тодорова. На терен ще бъде посетена една от водещите български фирми в този сектор "Мартис 09“ ООД, която е производител на продуктите с регистрирана марка "ФРЕЙМАС“. Асортиментът на фирмата включва 24 вида продукти, като средно на година се произвеждат по около 200 тона продукция. 99% от нея е предназначена за износ в целия Европейски съюз, Азия и Африка.Комисията е не просто платформа за обмен на опит и информация, тя ни дава възможност да следим най-новите европейски тенденции и да ги внедряваме успешно в този сектор, коментира Ирена Тодорова. Тя посочи, че водеща задача пред комисията е и набелязването на възможности за финансиране по европейски проекти. През изминалата година "Мартис 09“ са успели да обновяват част от оборудването си чрез европроект на стойност около 420 000 евро. Заседанието се организира от Областните администрации в Русе и Силистра, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.На събитието ще присъстват областният управител на Силистра Илиян Великов, кметът на Дулово инж. Невхис Мустафа, както и още редица представители на българските и румънските власти, а също и на бизнеса. Те ще изложат своите идеи и ще обсъдят нови допълнителни възможности за сътрудничество. Припомняме, че Българо-румънската земеделска комисия се утвърди като водещ инструмент в трансграничния регион за насърчаване на двустранните взаимоотношения между земеделци и животновъди от България и Румъния, а също така и като организация, работеща за превенция на заболяванията по животните и повишаването на биосигурността.