Съвместна българо-румънска земеделска работна група заседава утре в Русе
Комисията е не просто платформа за обмен на опит и информация, тя ни дава възможност да следим най-новите европейски тенденции и да ги внедряваме успешно в този сектор, коментира Ирена Тодорова. Тя посочи, че водеща задача пред комисията е и набелязването на възможности за финансиране по европейски проекти. През изминалата година "Мартис 09“ са успели да обновяват част от оборудването си чрез европроект на стойност около 420 000 евро. Заседанието се организира от Областните администрации в Русе и Силистра, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.
На събитието ще присъстват областният управител на Силистра Илиян Великов, кметът на Дулово инж. Невхис Мустафа, както и още редица представители на българските и румънските власти, а също и на бизнеса. Те ще изложат своите идеи и ще обсъдят нови допълнителни възможности за сътрудничество. Припомняме, че Българо-румънската земеделска комисия се утвърди като водещ инструмент в трансграничния регион за насърчаване на двустранните взаимоотношения между земеделци и животновъди от България и Румъния, а също така и като организация, работеща за превенция на заболяванията по животните и повишаването на биосигурността.
