Свалиха номерата на надрусан шофьор без книжка в Русенско

© В хода на специализирана полицейска операция, проведена вчера от Зоналното жандармерийско управление в Русе на територията на гр. Ветово, около 18 часа е спрян за проверка лек автомобил.



Установено, е че водачът, мъж на 29 години от Разград, е с временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство, заради шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, констатирано през 2024 г.



Извикан е за съдействие екип на РУ- Ветово, който извършва на място проба за употреба на наркотични вещества или техни аналози с техническо средство, като уредът отчита положителна проба за употреба на амфетамин. По случая на водача са съставени съответният акт за установено административно нарушение по чл. 150 А, ал.1 и чл. 5, ал.2 т.3 от ЗДвП, свалени и иззети са табелите с регистрационните номера на автомобила.



Работата по случая продължава от служители на РУ – Ветово, съобщават от ЗЖУ - Русе.