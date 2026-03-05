Световни солисти и знакови продукции в програмата на 65-ия фестивал "Мартенски музикални дни"
Емблематичното за дунавската столица събитие ще се проведе от 13 до 29 март и отново ще събере в Русе едни от най-ярките имена на световната и българската класическа музика. Програмата на тазгодишното издание се отличава с изключителен мащаб и включва симфонични и камерни концерти, оперна продукция и иновативни джаз проекти. Специален акцент е поставен върху отбелязването на знакови културни годишнини и участието на млади лауреати от международни конкурси.
Отбелязан бе рекордният интерес и бързото изчерпване на билетите за встъпителния концерт – този на Фестивалния оркестър на 13 март. За него се предвижда осигуряване на допълнителна възможност за публиката да съпреживее емоцията, като подробна информация ще бъде споделена през следващата седмица.
Паралелно с музикалната програма, фестивалът разширява своя обхват чрез поредица от съпътстващи събития в Художествената галерия в Русе. Програмата включва изложби на живопис и скулптура на утвърдени автори, както и концептуални визуални проекти, които изследват диалога между музикалното и изобразителното изкуство. С юбилейното си 65-о издание "Мартенски музикални дни“ за пореден път утвърждава Русе като международен културен център.
Цялата програма на 65-ото издание на "Мартенски музикални дни“ можете да видите тук.
