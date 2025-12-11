Русе се превръща в най-оживената точка на Северна България дни преди грандиозното музикално събитие "The Biggest Christmas Party", което ще се проведе на 20 декември 2025 г. в "Арена Русе". На сцената ще излязат световноизвестните 2 Unlimited, SNAP!, Cappella, N-Trance и българските денс звезди DEEP ZONE.Огромният интерес доведе до пълна заетост на всички места за настаняване в града - хотелите от седмици работят при 100% капацитет, а в последните дни не може да бъде резервирана нито една свободна стая, пишеХотелиери споделят, че подобен наплив не са виждали от години. "Такъв наплив не сме имали от години. Телефонът ни звъни непрекъснато, но трябва да отказваме резервации - всичко е заето. Отдавна не сме виждали подобен поток от гости за едно събитие", казват местни собственици на хотели, като допълват, че голяма част от резервациите са направени още през октомври и ноември.Организаторите на събитието също потвърждават, че интересът е надминал всички очаквания."Русе посреща хиляди гости, и това е прекрасно. Но истината е, че липсата на 5-звездни хотели в града създава реални логистични затруднения. Някои от звездите буквално няма къде да бъдат настанени според изискванията им. Налага се част от тях да бъдат настанени в най-близкия петзвезден хотел в Румъния и да бъдат превозвани до Русе за събитието, вместо да останат в града", коментира Николай Тодоров – организатор на партито.Според него това е показател, че Русе има потенциал за международни събития, но определено има нужда от повече хотелска база и такава от по-висока категория.Междувременно местният бизнес отчита силен подем - ресторанти, барове и търговски обекти очакват рекордни обороти през декември. Таксиметровите компании планират допълнителни смени за вечерта на събитието, а Община Русе обмисля пускането на нощни линии на градския транспорт."The Biggest Christmas Party" вече е напълно разпродадено и се очертава не само като голямо музикално събитие, но и като сериозен икономически тласък за Русе в празничния сезон.