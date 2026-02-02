Световният и европейски шампион Християн Стоянов бе удостоен с почетен плакет в Русе
© Община Русе
На среща с атлета кметът Пенчо Милков изрази своята признателност към успехите на състезателя на Спортния лекоатлетически клуб "Дунав", който през 2025 г. обяви края на своята блестяща кариера. Милков припомни световните и европейски шампионски титли на Стоянов, сребърния му медал на Олимпийските игри в Токио, четвъртото му място на Олимпиадата в Париж, както и многобройните му призови места по международни спортни форуми.
"С талант и безкомпромисна отдаденост ти постигна върхове, за които мнозина само мечтаят", заяви кметът и благодари на спортиста, че вдъхновява младежите да вярват в себе си. "Ти показваш, че волята е по-силна от всяко препятствие. Благодаря, че избра да прославяш Русе и остана верен на високите спортни ценности", каза още кметът. В знак на благодарност Християн Стоянов му предаде последните си състезателни шпайкове и изрази желание те да бъдат съхранявани в Община Русе.
След срещата се състоя и официалната церемония по награждаването. В Кръгла зала на Община Русе заместник-кметът Борислав Рачев връчи на Стоянов почетен плакет и картина с една от емблемите на Русе - Доходното здание. Присъстваха председателят на Комисията за младежта и спорта Пламен Рашев, общински съветници от комисията, директорът на Ученическата спортна школа Мая Петрова, директорът на Общинския младежки дом Красимира Николова и др. Християн Стоянов беше посрещнат емоционално от своя треньор и най-добър бегач на дълги разстояния в България Евгени Игнатов, както и от представители на клуб "Дунав".
Игнатов му в пожела да продължи да работи с младите хора и да ги вдъхновява. Християн изрази признателност към труда на треньора си и неговите напътствия и сподели, че Русе винаги ще остане негов дом, а спортната му кариера е само началото на нови предизвикателства, с които да помага на обществото. "Поколенията се сменят - целта остава същата. Бъдете смели и се борете за шампионски титли", пожела Стоянов на младите атлети.
