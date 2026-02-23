По повод Националния празник на България Народно читалище "Стефан Караджа – 2018“, с подкрепата на Община Русе, представя историческата възстановка "Свободна България“ на тема "Връчването на Самарското знаме“. Събитието ще започне в 12 ч. на 3 март пред сградата на Община Русе, веднага след тържествената церемония по полагане на венци и цветя пред Паметника на Свободата.Организаторите и участниците в живата картина ще пренесат публиката в славната 1877 година, пресъздавайки емоционалния момент на освещаването и връчването на бойната светиня на българското опълчение. Чрез автентични костюми и исторически детайли, присъстващите ще станат свидетели на заветните мигове, в които се кове съдбата на освободена България и се полагат основите на националното ни достойнство.Дейностите са част от проект "Русе Арт Фест“, финансиран от Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), процедура № BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-11.021-0006.