ТИР се запали в района на Дунав мост при Русе
На място са изпратени екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе и полицейски патрул. Причините за възникването на пламъците все още са неясни.
Александров коментира: "На видеото ви показвам реалната ситуация в момента – запалил се камион на т.нар. "малко кръгово" в "Свободна зона", точно преди входа към Дунав мост. На място има само един полицейски патрул".
Шофьори започнали да навлизат в насрещното движение, без координация и регулиране, казва той. Според него това създава директни предпоставки за тежки ПТП.
Той споделя, че Русе редовно е блокиран от тежкотоварни автомобили, предимно с чуждестранна регистрация.
"Запушват се основни пътни артерии, кръгови кръстовища, индустриални зони и квартали. Инцидентите зачестяват. Напрежението расте – както сред гражданите, така и сред самите шофьори, които чакат с дни при тежки условия, изнервени, изпреварват се по обходни маршрути и стават все по-агресивни на пътя. Вече има тежки инциденти и човешки жертви".
Временно затварят пътя Русе – Бяла за тежкотоварен трафик, снеговалежът се очаква да продължи през целия ден
