Агенция "Митници" се самосезира след оплакване на гражданин, платил такса за преминаване на Дунав мост през нелегитимен сайт. От Агенцията припомниха, че

възможността за онлайн плащане на такса за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево е достъпна само и единствено на Е-Портала на Агенция "Митници“ на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6 и на директен линк към виртуален ПОС-терминал https://virtpos.customs.bg/vpos

Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане – 2 евро.

Други сайтове, които твърдят, че предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама. Във връзка със случая на румънски гражданин, заплатил към нелегитимен сайт, Агенция "Митници“ е уведомила оперативно компетентните органи, съобщават от ведомството, цитирани от ФОКУС.

Такса "мост“ се администрира от Агенция "Митници“ при преминаване на Дунав мост Русе – Гюргево в посока изход от страната съгласно чл.10, ал.4 от Закона за пътищата и в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. При преминаване на моста в обратната посока – от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. такса "мост“ за преминаване на Дунав мост – Русе може да се заплаща и онлайн на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация. И към момента съществува и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта, което е предпочитаният начин на плащане от пътниците.