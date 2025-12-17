Такси блъсна пешеходка на пешеходна пътека на бул. "Скобелев" в Русе тази сутрин, малко след 9:00 часа.Очевидци разказаха, че жената е била ударена непосредствено на пътеката, а таксито е спряло веднага след инцидента. По първоначална информация участниците в произшествието са заявили, че нямат наранявания, но впоследствие на място е бил повикан екип на Спешна помощ, който е прегледал ударената пешеходка. За щастие тя не е пострадала сериозно и състоянието ѝ е добро.Заради катастрофата движението в района временно беше затруднено. Причините за инцидента се изясняват от компетентните органи.