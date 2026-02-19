Таксиметров шофьор блъсна възрастна жена в Русе
Инцидентът е станал на ул. "Янтра“, в района на кръстовището с ул. "Неофит Рилски“.
По първоначални данни лек автомобил, управляван от 33-годишен правоспособен таксиметров водач от Русе, след като е оставил клиент и е предприел маневра назад за потегляне от място в насрещната пътна лента. Вследствие на това е блъснал пресичаща пешеходка. След удара 68-годишната жена се е изправила самостоятелно и първоначално е отказала помощ.
По-късно обаче е потърсила медицински преглед, при който е установена фрактура на десния глезен, квалифицирана като средна телесна повреда.
При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от страна на водача на МПС. По случая е образувано досъдебно производство и точните обстоятелства и причини за катастрофата се изясняват.
