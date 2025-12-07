Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
© Клуб
Сред светлините и празничното оживление в трансилванските градове, русенци изненадаха туристите и местните жители с микс от български и румънски танци. Инициативата не само демонстрира красотата на българските ритми, но и подчерта културната близост между двете съседни държави чрез езика на танца.
Само преди две седмици дейността на клуб "Нашенци" получи и академично признание в София. По време на престижната конференция "Многоликата наука", проведена в УниБИТ, бе представен специализиран доклад за фолклорните флашмобове на русенския клуб, пише Dunavmost.
В научната разработка тази форма на улично изкуство е определена като иновативен и успешен модел за съхраняване на традициите в съвременна градска среда. Експертите отчитат, че изнасянето на фолклора от залите директно в публичното пространство създава жив контакт с публиката и възражда интереса към народното творчество.
Петият флашмоб затвърждава стратегията на "Нашенци" да бъдат посланици на българската култура зад граница. Изпълненията на открито в емблематични европейски локации вече се превръщат в запазена марка на формацията, която обединява любители на народните танци от различни възрасти и професии в Русе.
Видеокадри от емоционалните изпълнения в Трансилвания вече набират популярност в социалните мрежи, показвайки как българското хоро може да обедини стотици хора, дори на стотици километри от дома.
Още по темата
/
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителите в традиционните азиатски изкуства
29.11
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на ХХХIII изследователска мисия до Антарктида
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общината в Русе с отчет за ремонтите в дунавския град
10:08 / 06.12.2025
Благотворителен концерт в подкрепа на децата с аутизъм в Русе
09:21 / 06.12.2025
Чудна коледна украса засия на "Княз Александър Батенберг" в Русе
09:14 / 06.12.2025
Утре в Русе ще се проведе интересно събитие за любителите на шаха...
16:44 / 05.12.2025
Възможни инвестции в Русенско обсъди областната управа с посланик...
15:46 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.