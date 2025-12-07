В навечерието на най-светлите празници, 100 танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор. Групата реализира своя пети мащабен флашмоб, като този път избра за декор коледните базари в Сибиу и Алба Юлия, както и историческия замък "Корвин" в Хунедоара.Сред светлините и празничното оживление в трансилванските градове, русенци изненадаха туристите и местните жители с микс от български и румънски танци. Инициативата не само демонстрира красотата на българските ритми, но и подчерта културната близост между двете съседни държави чрез езика на танца.Само преди две седмици дейността на клуб "Нашенци" получи и академично признание в София. По време на престижната конференция "Многоликата наука", проведена в УниБИТ, бе представен специализиран доклад за фолклорните флашмобове на русенския клуб, пише Dunavmost.В научната разработка тази форма на улично изкуство е определена като иновативен и успешен модел за съхраняване на традициите в съвременна градска среда. Експертите отчитат, че изнасянето на фолклора от залите директно в публичното пространство създава жив контакт с публиката и възражда интереса към народното творчество.Петият флашмоб затвърждава стратегията на "Нашенци" да бъдат посланици на българската култура зад граница. Изпълненията на открито в емблематични европейски локации вече се превръщат в запазена марка на формацията, която обединява любители на народните танци от различни възрасти и професии в Русе.Видеокадри от емоционалните изпълнения в Трансилвания вече набират популярност в социалните мрежи, показвайки как българското хоро може да обедини стотици хора, дори на стотици километри от дома.