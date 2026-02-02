Всички пътища от републиканската пътна мрежа в Русенско са проходими за леки и товарни автомобили при зимни условия, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Въпреки това заради снеговалежа и необходимостта от снегопочистване на два пъти през нощта се наложи затваряне на път I-2 Русе – Бяла.Ограничението бе въведено само за камиони над 12 тона, съобщи областната администрация в крайдунавския град. Първият път трасето бе временно затворено за тежкотоварни автомобили малко преди 22.00 часа и бе отворено два часа и половина след това. Следващото затваряне отново за снегопочистване и опесъчаване бе около 02.15 часа тази сутрин и продължи близо два часа. В района на т.нар. Мойсеев баир снощи имаше и три закъсали тира, които максимално бързо бяха изтеглени от екипи на Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма, така че да не пречат на нормалното движение на останалите автомобили.Към момента 14 машини са все още на терен и обработват критичните участъци. Припомняме, че още преди началото на снеговалежа също бе извършено превантивно опесъчаване с цел ограничаване на заледяванията и осигуряване на безопасни условия за движение. В най-усложнените периоди специализираната техника по републиканската пътна мрежа в Русенско надхвърляше 50 единици. Областният управител увери, че през целия ден, както и през нощта техниката ще бъде на терен, така че да се гарантира постоянна обработка срещу обледяване. Към момента снежната покривка е около 8 см., а температурата на въздуха около -6°C. През целия ден температурата ще остане отрицателна. Утре се очаква да бъде дори по-студено от днес.Драганов каза, че въпреки влошената метеорологична обстановка няма населени места без електрозахранване и телекомуникации. Проблеми с водоподаването има единствено в части от село Черешово, община Сливо поле. Става дума за авария на водопровод, като тя предстои да бъде отстранена в следващите часове.Постоянно обстановката в областта се следи от областния управител и неговия заместник Георги Георгиев.