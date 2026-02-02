Тази сутрин пътищата в Русенско са проходими, през нощта е имало ограничения на пътя Русе - Бяла
©
Ограничението бе въведено само за камиони над 12 тона, съобщи областната администрация в крайдунавския град. Първият път трасето бе временно затворено за тежкотоварни автомобили малко преди 22.00 часа и бе отворено два часа и половина след това. Следващото затваряне отново за снегопочистване и опесъчаване бе около 02.15 часа тази сутрин и продължи близо два часа. В района на т.нар. Мойсеев баир снощи имаше и три закъсали тира, които максимално бързо бяха изтеглени от екипи на Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма, така че да не пречат на нормалното движение на останалите автомобили.
Към момента 14 машини са все още на терен и обработват критичните участъци. Припомняме, че още преди началото на снеговалежа също бе извършено превантивно опесъчаване с цел ограничаване на заледяванията и осигуряване на безопасни условия за движение. В най-усложнените периоди специализираната техника по републиканската пътна мрежа в Русенско надхвърляше 50 единици. Областният управител увери, че през целия ден, както и през нощта техниката ще бъде на терен, така че да се гарантира постоянна обработка срещу обледяване. Към момента снежната покривка е около 8 см., а температурата на въздуха около -6°C. През целия ден температурата ще остане отрицателна. Утре се очаква да бъде дори по-студено от днес.
Драганов каза, че въпреки влошената метеорологична обстановка няма населени места без електрозахранване и телекомуникации. Проблеми с водоподаването има единствено в части от село Черешово, община Сливо поле. Става дума за авария на водопровод, като тя предстои да бъде отстранена в следващите часове.
Постоянно обстановката в областта се следи от областния управител и неговия заместник Георги Георгиев.
Още по темата
/
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:01
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Още от категорията
/
Кризисната трапезария към БЧК в Русе се нуждае от хранителни продукти, за да продължи да се грижи за бездомните хора в града
29.01
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експонирани в двора на Симеоновата къща
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:26 / 01.02.2026
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен т...
09:43 / 01.02.2026
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване ...
21:15 / 31.01.2026
От утре: Нови цени на билетите за градския транспорт на Русе
16:56 / 31.01.2026
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представ...
15:53 / 31.01.2026
Оранжев код за Русе – настъпва много лошо време
15:12 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.