Телефонна измама в Русенско: Възрастна жена от Бяла загуби спестяванията си
©
Според първоначалната информация, следобедната сесия е получила обаждане от мъж, представил се за полицейски служител. Той убедил жената, че престъпна група планира да ѝ открадне спестяванията, и за "защита" ѝ е изпратен "служител", на когото тя предала парите си. Размерът на нанесените щети се уточнява.
По случая е образувано досъдебно производство за измама срещу неизвестен извършител, като полицията е започнала активни действия по разследването.
От полицията призовават гражданите да бъдат особено внимателни при обаждания от непознати и никога да не предоставят пари или лични данни по телефона.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.