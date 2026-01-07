Полицията в Бяла разследва случай на телефонна измама, при който възрастна жителка на града е била въведена в заблуждение и е предала наличните си пари в лева и евро на измамници, съобщиха от ОДМВР - Русе.Според първоначалната информация, следобедната сесия е получила обаждане от мъж, представил се за полицейски служител. Той убедил жената, че престъпна група планира да ѝ открадне спестяванията, и за "защита" ѝ е изпратен "служител", на когото тя предала парите си. Размерът на нанесените щети се уточнява.По случая е образувано досъдебно производство за измама срещу неизвестен извършител, като полицията е започнала активни действия по разследването.От полицията призовават гражданите да бъдат особено внимателни при обаждания от непознати и никога да не предоставят пари или лични данни по телефона.