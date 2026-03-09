Температури до 17 градуса утре в Русе
© НИМХ
В часовете преди обяд на места в поречията, низините и по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла, която в отделни райони ще се задържи по-дълго. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Максимални температури – между 12° и 17°, по Черноморието – 8°-10°. В София - около 13°, а в Русе до 17°.
В планините ще е слънчево, с разкъсана предимо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Още от категорията
/
Започна фолклорният фестивал "Дунавски славеи", събраха се над 800 млади музиканти от цялата страна
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненският симфоничен оркестър с концерт в Русе на "Мартенски му...
20:04 / 08.03.2026
Русенци защитиха възрастен продавач на цветя
20:00 / 08.03.2026
Недоволство сред работещите в Градски транспорт - Русе, готви се ...
15:22 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.