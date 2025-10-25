ЗАРЕЖДАНЕ...
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
Срещата се проведе в Габрово. В заседанието участва и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той коментира, че успешното регионално развитие не се постига само с пари или програми, а преди всичко изисква визия и участие на местните власти, бизнеса и гражданите.
"Необходим е специфичен подход и разбиране, че всеки регион има своята сила, своята идентичност и потенциал. Когато обединим ресурсите, с които разполагаме с умни инвестиции и съвременни технологии, ние успяваме да изградим успешното си бъдеще“, категоричен бе Драганов.
В рамките на заседанието бяха избрани представители на Регионалния съвет за развитие в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от европейските фондове. От област Русе влизат четирима представители, които бяха предложени от Драганов. Заместник-представител на РСР в Комитета за наблюдение на Фонд "Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика ще бъде кметът на община Ценово д-р Петър Петров. Същата позиция, но в Комитета за координация на подхода "Водено от общностите местно развитие“ ще заема кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов, съобщи Областна администрация - Русе.
Кметът Пенчо Милков ще бъде заместник представител на РСР в Подкомитета за железопътните проекти към програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027, а кметът на община Ветово д-р Мехмед Мехмед ще бъде заместник-представител в Комитета за наблюдение по програма "Техническа помощ“ 2021 – 2027.
