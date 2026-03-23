На 1 април, сряда, от 11 часа на територията на област Русе ще бъдат тествани сирените, които са част от системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщи областният управител Орлин Пенков. Тестът ще се проведе спрямо план, който вече е съгласуван от него. "Няма повод за притеснение и не се изискват каквито и да са действия от страна на гражданите“, обясни Пенков.Проверката ще започне с излъчване на предварително записано гласово съобщение "Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“. След това на гражданите ще бъде съобщено три пъти, че ще чуят националния сигнал за тревога. За период от две минути ще прозвучи акустичния звуков сигнал, като в последствие поетапно ще бъде обявен края на тревогата, както и приключването на техническата проверка.Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества в страната два пъти годишно в първия работен ден на месеците април и октомври.Сформирана е и оперативна група към Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението. На практика от там ще се извърши подготовката за учението и провеждането на теста. Отделна специализирана група ще проверява за чуваемостта на различните места в региона.Възможно е задействане и на системата BG-Alert.