Пътят Е-70 в района на Цар Калоян е затворен за движение заради тежка катастрофа.

По първоначална информация са се ударили два автомобила и мотоциклет. На място са изпратени екипи на Пътна полиция, Спешна помощ и оперативно-следствена група.

Обходният маршрут за пътуващите от Русе е през селата Сваленик - Костанденец - Цар Калоян. В обратната посока, от Разград, превозните средства следва да се движат през Костанденец - Сваленик - Русе.

Товарните автомобили над 12 тона, които пътуват от Разград в посока Русе, преминават през разклона от Е-70 за Кубрат - Кубрат - Русе. От Русе към Разград всички превозни средства се движат по маршрут Писанец - Вятово - Сеново - Разград