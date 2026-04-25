Пътят Е-70 в района на Цар Калоян е затворен за движение заради тежка катастрофа.
По първоначална информация са се ударили два автомобила и мотоциклет. На място са изпратени екипи на Пътна полиция, Спешна помощ и оперативно-следствена група.
Обходният маршрут за пътуващите от Русе е през селата Сваленик - Костанденец - Цар Калоян. В обратната посока, от Разград, превозните средства следва да се движат през Костанденец - Сваленик - Русе.
Товарните автомобили над 12 тона, които пътуват от Разград в посока Русе, преминават през разклона от Е-70 за Кубрат - Кубрат - Русе. От Русе към Разград всички превозни средства се движат по маршрут Писанец - Вятово - Сеново - Разград
