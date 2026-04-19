Симулация на тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между Николово и Мартен ще се разиграе на 27 април от 10.00 часа сутринта, съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков.

Предвижда се учението да включва катастрофа между два автомобила и цистерна, превозваща опасна лесно запалима течност - хлорбензол. Учението ще се проведе съгласно Областния план за защита при бедствия и този на МВР. Учението ще бъде ръководено от Пенков, като той поясни, че в него ще бъдат включени съставните части на Единната спасителна система в региона. Става дума за Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи,

Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Районен център 112, Центъра за спешна медицинска помощ, Общинските администрации в Русе и Сливо поле и Областния съвет на БЧК. Ще се включат и доброволните формирования от двете общини. Затова Пенков проведе среща с участниците в предстоящото учение и посочи, че организирането на подобна демонстрация изисква голям човешки и времеви ресурс, но определено е много важна, защото показва реалната координация между отделните институции при евентуално настъпване на подобна кризисна ситуация. "Институциите трябва да положат всички усилия и да реагират на подобни инциденти максимално бързо и професионално, за да бъдат спасени животи", подчерта Пенков.

Областният управител обясни, че симулацията предвижда наличието на петима пострадали, от които четирима със сериозни политравми. По-леко пострадал ще бъде водачът на цистерната. В учението ще бъде разигран и сценарий, при който се образува газов облак, застрашаващ населението в урбанизираните територии от близките населени места – Николово, Мартен и Сандрово. В тренировката ще участват и експерти от Областно пътно управление. Едната от колите в ПТП-то се предвижда да е засегнала електропреносен стълб и съответно така се е стигнало и до спиране на тока в рамките на около 3 часа в района.

В затворения участък ще влизат автомобили на полицията, пожарната и "Бърза помощ“, с включена светлинна и звукова сигнализация. Това не бива да притеснява гражданите, защото ще се провежда учение.