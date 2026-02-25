Тежка катастрофа с пострадали е станала между два леки автомобила в Русе, съобщиха от ОД на МВР - Русе за. Инцидентът е станал на ул. "Индустриален парк" в русенския кв. "Слатина".Сигнал за катастрофата е подаден днес в 05:40. Според първоначалната информация водачът на едната кола е предприел маневра за заобикаляне на престояващо товарно превозно средство, при което е навлязъл в лентата за насрещно движение и е реализирал челен сблъсък с насрещно движещ се автомобил.Вследствие на удара едното от моторните превозни средства е променило посоката си на движение и се е блъснало в товарното возило. В резултат на произшествието двама души са транспортирани до лечебно заведение за медицински преглед и уточняване на състоянието им.На местопроизшествието работят екипи на сектор "Пътна полиция" и оперативна дежурна група при ОДМВР – Русе.Извършва се оглед, документират се и се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани с механизма на настъпване на пътнотранспортното произшествие.Заради инцидента движението в участъка е било преустановено, като са предприети необходимите мерки за обезопасяване, регулиране и пренасочване на трафика. Работата по случая продължава.