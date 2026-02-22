Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тежка катастрофа с тир е станала в Русенско. Инцидентът е станал по пътя Русе - Бяла. 

Временно движението по път I-5 Русе – Бяла в района на Борово при км 46 се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП.

Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.