Тежка катастрофа с тир в Русенско
© Фейсбук
Временно движението по път I-5 Русе – Бяла в района на Борово при км 46 се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП.
Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.
Още по темата
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кметът на Русе за транспортния хаос: Призовавам държавните органи...
20:00 / 21.02.2026
Пътят Русе – Бяла е затворен за камиони
19:20 / 21.02.2026
Колона от камиони на пътя Русе - Бяла заради тежките снегонавяван...
18:14 / 21.02.2026
БСП обяви водач на листата си в Русе
15:04 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.