Тежка катастрофа с тир е станала в Русенско. Инцидентът е станал по пътя Русе - Бяла.Временно движението по път I-5 Русе – Бяла в района на Борово при км 46 се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП.Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.