Тежка катастрофа е станала тази нощ по пътя между Сливо поле и Ряхово, соъбщи ОДМВР - Русе.Инцидентът е възникнал около 22:40 ч. Според първоначалната информация, по време на движение лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче, е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво.Вследствие на ПТП-то на място е починала водачката. До нея на пасажерското място е било 17-годишно момиче, което е тежко ранено и е настанено в болница "Канев“ в Русе.На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е започнато разследване в хода на образувано досъдебно производство.