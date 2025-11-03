Тежка катастрофа с жертва в Русенско
©
Инцидентът е възникнал около 22:40 ч. Според първоначалната информация, по време на движение лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче, е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво.
Вследствие на ПТП-то на място е починала водачката. До нея на пасажерското място е било 17-годишно момиче, което е тежко ранено и е настанено в болница "Канев“ в Русе.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е започнато разследване в хода на образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пенчо Милков: Незаконните тръби, които се изливат в язовира в Ник...
17:20 / 02.11.2025
В русенско село възраждат 100-годишна традиция
09:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.