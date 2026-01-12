На 10 януари около 22:30 часа, лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е ударил в стълб от тролейбусната мрежа по бул. "Христо Ботев" в посока изхода на града, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Русе.В колата са пътували 49-годишен мъж и 45-годишна жена. Двамата са пострадали сериозно - с фрактури, и са настанени за лечение в УМБАЛ "Канев" – Русе. Водачът е с опасност за живота.По случая е образувано досъдебно производство, а причините за инцидента се изясняват.