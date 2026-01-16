Млад шофьор пострада при тежка катастрофа в село Борисово, съобщиха от ОДМВР - Русе.Инцидентът е станал на 15 януари около 18:43 часа на бул. "Родина". Случаят се е случил при ясно време и мокра пътна настилка, на прав участък от двупосочно пътно платно с изкуствено осветление.Според информацията на пътната полиция товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж, е блъснал престояващ на платното лек автомобил, шофиран от 19-годишен.В резултат на удара младият водач е получил тежки травми, включително фрактури на ребра, и е транспортиран в болница в Русе.Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни. За пострадалия шофьор са издадени талони за медицински изследвания.По случая е образувано досъдебно производство, като причините за катастрофата се изясняват.