Тежка катастрофа в село Борисово, пострада млад шофьор
Инцидентът е станал на 15 януари около 18:43 часа на бул. "Родина". Случаят се е случил при ясно време и мокра пътна настилка, на прав участък от двупосочно пътно платно с изкуствено осветление.
Според информацията на пътната полиция товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж, е блъснал престояващ на платното лек автомобил, шофиран от 19-годишен.
В резултат на удара младият водач е получил тежки травми, включително фрактури на ребра, и е транспортиран в болница в Русе.
Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни. За пострадалия шофьор са издадени талони за медицински изследвания.
По случая е образувано досъдебно производство, като причините за катастрофата се изясняват.
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
