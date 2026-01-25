Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода.Това съобщават очевидци в социалните мрежи. От кадрите се вижда, че на мястото има линейка.От АПИ съобщават, че временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.Все още не е ясно какво е състоянието на участниците в катастрофата.