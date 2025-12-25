Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тежка е пътната обстановка в района на Арчар, Видинско. Това съобщават от Meteo Balkans.

Има сняг и блокажи. Колоните от автомобили са километрични.

Припомняме, че за днешния ден от НИМХ издадоха предупреждения от жълт и оранжев код.

Шофирайте внимателно!