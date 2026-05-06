Над 80 предприятия от Русе, Велико Търново и Габрово влязоха в тазгодишното издание на престижната класация "Гепард" за най-динамичните малки и средни компании, съобщават от седмичника "Капитал". Данните за финансовата 2024 година за пореден път оголват болезнената реалност за Северна България – икономиката се крепи на старите индустриални традиции и тежкото машиностроене, докато секторите с висока добавена стойност и мащабните чужди инвеститори на практика отсъстват от икономическата карта на региона, предаде Dunavmost.

В национален мащаб селекцията включва над 1800 дружества с приходи между 1,99 милиона и 49,85 милиона евро. Общите им обороти надминават 12,78 милиарда евро, а реализираната печалба е в размер на 1,38 милиарда евро. На този фон присъствието на едва 80 фирми от трите големи северни области е ярко доказателство за бруталната централизация на бизнеса в Южна България и най-вече в столицата.

Анализът на данните показва, че производството на машини и метални изделия е гръбнакът, който държи икономиката на региона над водата. В Русе абсолютен лидер като работодател в сектора остава "Експрес сервиз". Със своите 232 служители и приходи от над 18 милиона евро, русенската компания, която произвежда и ремонтира локомотиви, продължава да бъде стратегически партньор на националния превозвач БДЖ.

Много силно представяне в Русе отбелязва и търговското дружество "Химекс", което постига впечатляващ скок на приходите от 381% и се нарежда на второ място по ръст в целия регион. Сред най-динамичните русенски компании попадат още транспортните "Общински транспорт Русе" и "Транс.ЕУ", както и "Тегра Терм" и "Инаут Трейд".

За целия разглеждан регион първенец по динамика е габровската "Подемгруп инженеринг". Дружеството, специализирано в производството на кранови съоръжения, бележи космическите 775% ръст на приходите, реализирайки над 13 милиона евро оборот. Тя, заедно с "Балканско ехо", е класически пример за успешно надграждане на историческата индустриална база, като изнася над 90% от продукцията си за пазари в Турция, Иран и Италия.

Докато експортно ориентираните заводи търсят пазари навън, вътрешният бум в енергетиката създава локални гиганти. Най-голямата компания по размер на приходите в региона е горнооряховската "Булмарк". Предприятието, изграждащо енергийни инсталации, генерира оборот от над 41 милиона евро и рекордна нетна печалба от над 12 милиона евро. Забележителното при нея е, че 99% от дейността ѝ е концентрирана изцяло в България, което илюстрира огромните маржове в енергийния и строителния сектор през последните години.

Инфраструктурната изолация гони иновациите

Въпреки успехите на местните индустриалци, класацията осветява огромен структурен проблем. Липсата на компании от ИТ сектора и дефицитът на нови чуждестранни инвеститори са пряко следствие от неадекватната държавна политика. Инфраструктурната изолация, породена от хроничното забавяне на ключови магистрали към Русе и Велико Търново, действа като спирачка за капитала.

Бизнесът в Севера е оставен да оцелява сам, разчитайки на доказани, но нискотехнологични производства или селско стопанство. Без спешна намеса от държавата за подобряване на свързаността, разделението между проспериращия Юг и изоставащия Север ще продължи да расте, обричайки региона на демографски и икономически упадък.