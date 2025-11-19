Пътнотранспортни произшествия. За изтеклото денонощие от пътните полицаи са регистрирани 8 произшествия. При 3 от тях, станали в Русе, са пострадали четирима. За тревожните данни съобщи полицията в града.На 18 ноември 2025 г. на ул. "Чипровци“ в Русе, 64-годишен водач на лек автомобил "Дачия Логан“ при приближаване към сигнализирана пешеходна пътека не е пропуснал 53-годишен мъж. Пешеходецът е бил ударен странично и е леко пострадал. Отказал е медицинска помощ. Алкохолната проба на водача е показала отрицателен резултат, а на пешеходеца – 0.28 промила.На 18 ноември 2025 г. около 08:25 ч. на бул. "Трети март“ в Русе, 46-годишен водач на автомобил "Мерцедес“ предприел ляв завой към бензиностанция, без да пропусне движещ се направо "Хюндай“, управляван от 35-годишен мъж. Последвал сблъсък, в резултат на който са били причинени по-сериозни материални щети. Алкохол при двамата водачи не е установен. По случая е образувано досъдебно производство.На 18 ноември около 16:15 ч. на ул. "Любен Каравелов“ в Русе, близо до кръстовището с бул. "Придунавски“, лек автомобил "Фолксваген Поло“, управляван от 77-годишен русенец, не пропуснал 49-годишна жена, пресичаща по пешеходна пътека. Пострадалата е с фрактура на горната част на подбедрица. Алкохол не е отчетен. Образувано е досъдебно производство.Вчера вечерта около 17:40 ч. на бул. "Липник“ в Русе до кръстовището с ул. "Братислава“, лек автомобил "Тойота“, управляван от 35-годишна жена, извършвайки ляв завой от паркинг на търговски център към булеварда, не е пропуснал и е блъснал две пешеходки – на 61 и 58 години, като едната от тях е пострадала по-сериозно - с фрактура на бедро. Алкохол не е установен. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.