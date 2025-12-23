Тийнейджъри откраднаха БМВ в квартал "Родина" в Русе
На 21 декември, около 21:40 ч., в гр. Русе, на ул. "Згориград“, е извършено противозаконно отнемане на лек автомобил. Русенец паркирал автомобила си – "БМВ“, модел 525D, пред денонощен магазин в района, като го оставил с работещ двигател и без да го заключи. След като влязъл в търговския обект, при излизането си около 10–15 минути по-късно установил, че колата липсва от мястото, където е била паркирана.
Мъжът незабавно подал сигнал на телефон 112 и изчакал на място пристигането на полицейски екип от Второ РУ. В хода на първоначалната работа по сигнала е изяснено, че стопанинът оценява щетата на около 4000 лева – сумата, за която е закупил автомобила преди приблизително четири години. Установено е също, че в превозното средство не е имало оставени пари или ценни вещи. При последвалите процесуално-следствени действия, включително оглед на местопроизшествието, както и в резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия, автомобилът е открит.
Служители на група "Патрулно-постова дейност“ при Второ РУ са намерили колата изоставена на път I-2 Русе – Варна, в района след ДЗС, в посока гр. Русе. В хода на разследването са установени данни, че автори на посегателството са – двама младежи на 15 и 17 години от гр. Русе. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ – Русе. Работата по изясняване на всички обстоятелства около извършеното престъпление продължава.
