Топ шампион на Силистра дари наградите си за воден център в Русе
Сашко знаеше колко силна терапия е водата и искаше да помага на деца с увреждания да се чувстват добре и да водят пълноценен живот, но си отиде твърде рано, само на 24 години, като остави след себе си своята кауза. Тя продължава да живее чрез неговия баща Илиян Русев – Скури. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в публикация във Фейсбук.
И допълни: "През юни направихме първата копка на бъдещия водно-рехабилитационен център в Русе. Комплексът се изгражда изцяло с дарения към фондация "Александър Русев“, а теренът до Спортното училище беше предоставен безсрочно и безвъзмездно от Общинския съвет в Русе. Щастлив съм, че заедно правим нещо добро, нещо значимо, което има и силно символично послание. Но пътят още не е извървян докрай. За да се сбъдне напълно мечтата на Сашко, е нужна още подкрепа".
Дарен Кирилов споделил, че иска да помогне на тази добра кауза, и това не е случайно. Именно в Русе той прави първите си крачки в плуването. Влиза в басейна едва на 2 години и 8 месеца, а човекът, който го учи да плува, е Александър Русев.
Днес Дарен вече има своето място сред успешните европейски плувци и гледа към европейското първенство във Франция догодина. Според кмета обаче най-голямата му победа е в това, че помни откъде е тръгнал.
"Че връща доброто. Пожелавам му да покори света и винаги да го прави със сърце", написа Милков.
