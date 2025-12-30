Сподели close
Дните около Коледа ни напомнят за силата на добротата. За това, че истинската стойност на постиженията не е материална. Днес ме трогна жестът на младия шампион от Силистра Дарен Кирилов – "Спортист на годината“ и "Плувец на годината“. Той дари всички свои парични и предметни награди, за да подкрепи сбъдването на една мечта. Мечтата на неговия първи треньор Александър Русев.

Сашко знаеше колко силна терапия е водата и искаше да помага на деца с увреждания да се чувстват добре и да водят пълноценен живот, но си отиде твърде рано, само на 24 години, като остави след себе си своята кауза. Тя продължава да живее чрез неговия баща Илиян Русев – Скури. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в публикация във Фейсбук.

И допълни: "През юни направихме първата копка на бъдещия водно-рехабилитационен център в Русе. Комплексът се изгражда изцяло с дарения към фондация "Александър Русев“, а теренът до Спортното училище беше предоставен безсрочно и безвъзмездно от Общинския съвет в Русе. Щастлив съм, че заедно правим нещо добро, нещо значимо, което има и силно символично послание. Но пътят още не е извървян докрай. За да се сбъдне напълно мечтата на Сашко, е нужна още подкрепа".

Дарен Кирилов споделил, че иска да помогне на тази добра кауза, и това не е случайно. Именно в Русе той прави първите си крачки в плуването. Влиза в басейна едва на 2 години и 8 месеца, а човекът, който го учи да плува, е Александър Русев.

Днес Дарен вече има своето място сред успешните европейски плувци и гледа към европейското първенство във Франция догодина. Според кмета обаче най-голямата му победа е в това, че помни откъде е тръгнал.

"Че връща доброто. Пожелавам му да покори света и винаги да го прави със сърце", написа Милков.