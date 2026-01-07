Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Топлофикация - Русе" излезе с официална позиция, в която категорично отрече твърденията на народния представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Иван Белчев за инвестиционни намерения за изгаряне на отпадъци в града. От дружеството уточниха с публикация във Facebook, че не разполагат със съоръжения за обработка на RDF и не са подавали подобни заявления.

От енергийното дружество са категорични, че нямат заявено инвестиционно намерение за работа с отпадъци. "Топлофикация Русе не е заявила инвестиционно намерение, нито разполага със съоръжения за работа с РДФ", се посочва в официалното съобщение на компанията.

Спортед тях коментарите на депутата Белчев се отнасят до сепариращата инсталация в Русе. В нея се събират контейнерите със смесени битови отпадъци, които преминават през процес на сортиране - пластмасата, стъклото, хартията и металът се предават за рециклиране, а отделената RDF фракция се транспортира за обработка в специализирани инсталации извън града.

От дружеството подчертават, че дейността на инсталацията всъщност помага на града, като спестява капацитет на местното депо. Според тяхната логика процесът не превръща Русе в "пещ за боклуци", а точно обратното - предотвратява натрупването на отпадъци.

По-рано днес стана ясно, че Иван Белчев е отправил парламентарен въпрос към Министерството на околната среда и водите във връзка с инвестиционно намерение за разширяване на инсталация за третиране на битови отпадъци и производство на RDF гориво в града. 