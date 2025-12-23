Във връзка с въвеждане на еврото от 01.01.2026г. "Топлофикация Русе“ АД уведомява своите клиенти, че плащане на задължения към дружеството, ще могат да се извършват, както следва:За периода от 29.12.2025г. до 04.01.2026г. плащания, ще се извършват само на касите на дружеството на ул.“Боримечка“ № 43 със следното работно време:29.12.2025г. (Понеделник) от 08.00ч. до 16.30ч.30.12.2025г. (Вторник) от 08.00ч. до 12.00ч.31.12.2025г. (Сряда) – 04.01.2026г.(Неделя) – почивни дниПрез този период плащания на касите на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, Easy Pay, интернет платформата ePay и ТРАНСКАРТ няма да бъдат възможни.От 05.01.2026г. се възобновяват всички възможности за плащане с изключение на касови плащания за юридически лица, които до 22.01.2026г., ще имат възможност за плащане само по банков път по сметката на "Топлофикация Русе“ АД в Инвестбанк АД IBAN BG90 IORT 7379 1032 7396 00 BIC IORTBGSF."Топлофикация Русе“ АД се извинява за възникналото неудобство.