Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От "Топлофикация Русе" излязоха с официална позиция във връзка с трудовия инцидент, при който служител на дружеството пострада по време на извършване на ремонтни дейности в производствен обект.

От дружеството изразяват искреното си съжаление за случилото се. Пострадалият работник е настанен за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе. По информация от лечебното заведение към момента той е в стабилно състояние и се намира под наблюдението на специалистите в отделението по неврохирургия.

Ръководството на "Топлофикация Русе" поддържа постоянна връзка както с лекуващия медицински екип, така и с ръководството на болницата, като следи отблизо състоянието на служителя.

По случая се извършва проверка от компетентните институции. Успоредно с това ръководството на дружеството е разпоредило и незабавна вътрешна проверка, която да изясни всички обстоятелства около инцидента.