трудовия инцидент, при който служител на дружеството пострада по време на извършване на ремонтни дейности в производствен обект.
От дружеството изразяват искреното си съжаление за случилото се. Пострадалият работник е настанен за лечение в Университетската болница "Канев" в Русе. По информация от лечебното заведение към момента той е в стабилно състояние и се намира под наблюдението на специалистите в отделението по неврохирургия.
Ръководството на "Топлофикация Русе" поддържа постоянна връзка както с лекуващия медицински екип, така и с ръководството на болницата, като следи отблизо състоянието на служителя.
По случая се извършва проверка от компетентните институции. Успоредно с това ръководството на дружеството е разпоредило и незабавна вътрешна проверка, която да изясни всички обстоятелства около инцидента.
"Топлофикация Русе" с позиция за трудовия инцидент с пострадал работник
