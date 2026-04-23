От понеделник (27.04) "Топлофикация Русе“ започва поетапно спиране на отоплението. Причината е прогнозата за трайно затопляне.

В тази връзка от дружеството напомнят на своите клиенти, че при отчета за месец Април 2026 г. няма да е възможно подаването на данни от самоотчет през интернет страницата на дружеството, като там където уредите за дялово разпределение не са с дистанционен отчет е задължително осигуряването на достъп на фирмите за дялово разпределение до уредите в имотите с цел коректното изготвяне на изравнителните сметки за отоплителен сезон 2025г./2026г.

На неосигурилите достъп, ще се начислява енергия по реда на чл.69, ал.2, т.2 и т.6.5 от приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 Март 2020г. за топлоснабдяването.