"Топлофикация Русе" въведе нови правила по програма "Изряден клиент"
Автор: Екип Ruse24.bg 16:25Коментари (0)35
©
"Топлофикация Русе" АД с нови правила по програмата "Изряден клиент“, които влязоха в сила от 1 юли 2025 година. 

В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:

1.  Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към "Топлофикация Русе" АД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

 2.  Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на "Топлофикация Русе" АД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.

В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата "Изряден клиент" от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.

 3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери)  от ФДР и "Топлофикация Русе" АД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на "Топлофикация Русе" АД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата "Изряден клиент" както за текущия месец, така и за следващия.

"Изрядният клиент"  се ползва от пределна цена за Битово гореща вода  в размер на

12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.

Пример:

При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент"  заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС.

При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент"  заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.

За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.

Валутен курс (1€=1.95583 лева)

