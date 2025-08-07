ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Топлофикация Русе" въведе нови правила по програма "Изряден клиент"
В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:
1. Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към "Топлофикация Русе" АД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.
2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на "Топлофикация Русе" АД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.
В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата "Изряден клиент" от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.
3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) от ФДР и "Топлофикация Русе" АД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на "Топлофикация Русе" АД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата "Изряден клиент" както за текущия месец, така и за следващия.
"Изрядният клиент" се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на
12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент" заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС.
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент" заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.
За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.
Валутен курс (1€=1.95583 лева)
