"Топлофикация Русе" въведе нови правила по програма "Изряден клиент"

© "Топлофикация Русе" АД с нови правила по програмата "Изряден клиент“, които влязоха в сила от 1 юли 2025 година.



В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:



1. Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към "Топлофикация Русе" АД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.



2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на "Топлофикация Русе" АД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.



В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата "Изряден клиент" от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.



3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) от ФДР и "Топлофикация Русе" АД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на "Топлофикация Русе" АД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата "Изряден клиент" както за текущия месец, така и за следващия.



"Изрядният клиент" се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на



12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.



Пример:



При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент" заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС.



При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по малко от 12,71 лева без ДДС / 6,50 евро без ДДС, "Изрядният клиент" заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.



За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.



Валутен курс (1€=1.95583 лева)