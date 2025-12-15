Товарен автомобил е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво в град Две могили. Случаят е станал малко след полунощ в петък, 12 декември, съобщиха от ОД на МВР - Русе.58-годишна жена е установена от полицията като водач на автомобила. Тя е била прегледана на място от екип на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), като е отказала да посети болница и е освободена за домашно лечение.Екип на пътна полиция е документирал произшествието по административен ред. Като причина за катастрофата органите на реда посочват загуба на управление над превозното средство. Пробата за употреба на алкохол на жената е отрицателна.