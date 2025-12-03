Този петък ще се извърши машинно метене на една улица в Русе
Дружество "Еко Клийн Сървиз", което отговаря за почистването, апелира към всички собственици на автомобили да не оставят превозните си средства в петък, 5 декември, след 8:00 часа по дясната страна на улица "Студентска" в посока на движението (от ул. "Тулча“ до ул. "Солун“).
В района вече са поставени уведомителни бележки, за да могат живеещите там да планират предварително паркирането на автомобилите си и да съдействат за безпрепятственото провеждане на дейностите.
