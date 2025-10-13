ЗАРЕЖДАНЕ...
|Традиционно Тони Димитрова зарадва русенци на сцената на музикалния конкурс "Северно сияние"
Наградата на кмета на община Русе отиде при Борислава Борисова от Свищов. Талантливата изпълнителка се състезаваше в 4-а възрастова група, където грабна и първото място. Отличието ѝ бе връчено от заместник-кмета Здравка Великова.
"В продължение на дни градът ни живя с музика, вдъхновение и емоция – с искрата, която само изкуството може да разпали. Благодарим на участниците за смелостта и таланта, на журито за професионализма, и на маестро Вили Икономов и екипа за отдадеността, с която вече близо три десетилетия пазят духа на фестивала. Всички вие сте истинските победители, защото имате дарбата да създавате красота и да я споделяте“, каза Здравка Великова.
Големият победител от конкурса Ванеса Кънчева представи песните "Кабаре“ на Лайза Минели и "Седем пъти“ на Васил Найденов. С тези си две изпълнения тя спечели сърцата на журито в състав Тони Димитрова, Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Ева Найденова, Тодор Модолев и Вили Икономов. Младата добричлийка е възпитаничка на Студио за певци "Shinning voices“ и вокалния педагог Сияна Стефанова в родния си град. Талантливото момиче посвети своите изпълнения и успеха си на своя баща, който беше рожденик.
Традиционно преди церемонията по награждаване, Тони Димитрова зарадва със своите песни русенци и гости на града. Тя сподели с публиката колко много обича Русе и как при всяко нейно посещение тук се чувства като у дома си. Бургаската певица отправи специални поздравления към своята колежка и приятелка Ева Найденова по случай нейния рожден ден.
В рамките на 3 дни 56-има участници се състезаваха в 5 възрастови групи. Изпълнителите, които се бориха за призовете в тазгодишното издание на "Северно сияние“, бяха от цяла България. Тази година най-младата участничка бе 4-годишната Ния Осман от Тутракан.
Гост на събитието бе и областният управител Драгомир Драганов, съобщиха от общината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
