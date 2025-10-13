Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Традиционно Тони Димитрова зарадва русенци на сцената на музикалния конкурс "Северно сияние"
Автор: Екип Ruse24.bg 15:09Коментари (0)48
© Община Русе
В пълната Голяма зала на Доходното здание снощи се проведе гала концертът, с който приключи 29-ото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен "Северно сияние“. Отличени бяха най-добрите участници, като голямата награда - Гран при, спечели 10-годишната Ванеса Кънчева от Добрич. Събитието се организира от Сдружение "Северно сияние“ с директор маестро Вили Икономов и с подкрепата на Община Русе и Общинския младежки дом.

Наградата на кмета на община Русе отиде при Борислава Борисова от Свищов. Талантливата изпълнителка се състезаваше в 4-а възрастова група, където грабна и първото място. Отличието ѝ бе връчено от заместник-кмета Здравка Великова. 

"В продължение на дни градът ни живя с музика, вдъхновение и емоция – с искрата, която само изкуството може да разпали. Благодарим на участниците за смелостта и таланта, на журито за професионализма, и на маестро Вили Икономов и екипа за отдадеността, с която вече близо три десетилетия пазят духа на фестивала. Всички вие сте истинските победители, защото имате дарбата да създавате красота и да я споделяте“, каза Здравка Великова.

Големият победител от конкурса Ванеса Кънчева представи песните "Кабаре“ на Лайза Минели и "Седем пъти“ на Васил Найденов. С тези си две изпълнения тя спечели сърцата на журито в състав Тони Димитрова, Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Ева Найденова, Тодор Модолев и Вили Икономов. Младата добричлийка е възпитаничка на Студио за певци "Shinning voices“ и вокалния педагог Сияна Стефанова в родния си град. Талантливото момиче посвети своите изпълнения и успеха си на своя баща, който беше рожденик.

Традиционно преди церемонията по награждаване, Тони Димитрова зарадва със своите песни русенци и гости на града. Тя сподели с публиката колко много обича Русе и как при всяко нейно посещение тук се чувства като у дома си. Бургаската певица отправи специални поздравления към своята колежка и приятелка Ева Найденова по случай нейния рожден ден.

В рамките на 3 дни 56-има участници се състезаваха в 5 възрастови групи. Изпълнителите, които се бориха за призовете в тазгодишното издание на "Северно сияние“, бяха от цяла България. Тази година най-младата участничка бе 4-годишната Ния Осман от Тутракан.

Гост на събитието бе и областният управител Драгомир Драганов, съобщиха от общината.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: