Траен спад на заболелите от грип и остри респираторни отчитат здравните власти в Русенско
© ФОКУС
Изказването идва на фона оповестените от директора на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в града доц. д-р Александър Парашкевов данни. Те сочат постоянен спад на заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Данните показват, че заболеваемостта в региона през изминалата седмица е 141,65 на 10 000, като през предходната тя е била 146,62 на 10 000.
Според РЗИ стойностите продължават да са в границите, които са нормални за сезона. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., като стойностите са същите, както за предходната седмица. Спад на заболяемостта се наблюдава при възрастовите групи 0-4 г., 30-64 г. и над 65 г., докато при възрастовата група 15-29 г. са отчетени по-високи стойности.
РЗИ – Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се въвеждат допълнителни мерки. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че на този етап няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.
Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.
Още по темата
/
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въпроси преди февруарската сесия
16.02
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
13.02
Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
13.02
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Снеговалеж и лошо време утре в Русенско
21:31 / 16.02.2026
148 години от Освобождението на Русе ще бъдат отбелязани на 20 фе...
14:44 / 16.02.2026
Постоянните комисии на Общински съвет - Русе обсъждат ключови въп...
14:39 / 16.02.2026
Пожар изпепели къща в Русе
12:46 / 16.02.2026
Сдружение "Дунавско сияние" участва в мартенския базар в Русе с б...
11:06 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.