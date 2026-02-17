Най-вероятно и тази година няма да се стигне до грипна епидемия в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Така може да се окаже, че за четвърта поредна година регионът ще се размине от високи нива на разпространение на грип и остри респираторни заболявания.Изказването идва на фона оповестените от директора на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в града доц. д-р Александър Парашкевов данни. Те сочат постоянен спад на заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Данните показват, че заболеваемостта в региона през изминалата седмица е 141,65 на 10 000, като през предходната тя е била 146,62 на 10 000.Според РЗИ стойностите продължават да са в границите, които са нормални за сезона. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г., като стойностите са същите, както за предходната седмица. Спад на заболяемостта се наблюдава при възрастовите групи 0-4 г., 30-64 г. и над 65 г., докато при възрастовата група 15-29 г. са отчетени по-високи стойности.РЗИ – Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се въвеждат допълнителни мерки. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че на този етап няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.