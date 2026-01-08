Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Интензивен остава трафикът през Дунав мост при Русе - Гюргево, съобщи областният управител Драгомир Драганов. На място днес той се запозна със създадената организация във връзка с подновяването на основния ремонт в българската част на съоръжението, съобщиха от Областна администрация - Русе.

От началото на годината до днес от България в посока Румъния през граничния преход са преминали над 27 500 превозни средства, като близо 22 000 от тях /около 80%/ са леките коли, обяви Драганов. Спрямо същия период на миналата година има увеличение на лекия трафик с около 3000 автомобила. Той бе категоричен, че пълноправното ни приемане в началото на миналата година в Шенген е довело до ръст в броя на туристите, избрали да посетят страната ни. Очакванията му са същата тенденция и то в още по-големи мащаби да последва и от въвеждането на еврото като официална валута в страната ни.

"Според мен така България се отваря към всички останали 20 страни-членки на еврозоната, а тук наистина има какво да се види и какво да се прави", заяви Драганов. Той изрази мнение, че комбинацията от въвеждането на еврото и приемането и в сухопътния Шенген ще увеличат и чуждестранните инвестиции в граничния русенски регион. Русе е привлекателно място за правене на бизнес, имаме развита инфраструктура и добра обезпеченост с кадри, посочи още областният управител.

Въпреки натовареното движение през Дунав мост, на този етап няма опашки от чакащи леки и товарни автомобили, които да преминат. Не се очакват и такива. Рехабилитацията на съоръжението ще продължи както и до момента без спиране на трафика, като движението ще преминава двупосочно в основно ремонтирания участък в платното за Румъния. Ще се прилага отново метода на т.нар. адаптивно управление, като автомобилите ще се пропускат на интервал от 20 минути. Строително-монтажните работи ще продължат в следващите 320 метра от моста, в лентата за България. Така, ремонтът навлиза в петия от общо шест етапа.

Припомняме, че на 17 декември работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства по коледно новогодишните празници.