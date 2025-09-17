ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Трафикът през Дунав мост при Русе не спира да расте
По традиция август е сред най-натоварените месеци и затова разликата спрямо 2024 година не е толкова голяма колкото е при другите месеци, обясни Драганов. На практика увеличението при леките коли е с малко над 5%. Ако трябва да се направи съпоставка с август 2023 година обаче то преминалите леки автомобили през моста бележат ръст от 1/5. По думите на Драганов в най-натоварените периоди е била създадена много добра организация от страна на българската държава за максимално бързо преминаване през граничния преход.
Сред водещите мерки, които Драганов отбеляза, са постоянното функциониране на всички 10 гишета за заплащане на таксата за преминаване през моста на леки коли и камиони, както и адаптираното управление, позволяващо управление на трафика в зависимост от броя на изчакващите автомобили от двете страни. Същевременно от Областната дирекция на МВР бяха осигурили допълнителни патрули по пътища в региона, така че да се предотврати блокиране на ключови пътни артерии в Русенско. Припомняме, че при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ се пуска и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Драганов отбеляза още, че към момента преминаването през Дунав мост става бързо и вече няма колони от изчакващи автомобили.
Колкото до ремонта на Дунав мост, той се движи се по график. До дни приключва демонтажът на тротоарния блок в настоящия участък, а в събота се предвижда да започне подмяната на пътните панели. Ремонтът е в четвъртия от общо шест предвидени етапа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: