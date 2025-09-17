Новини
Трафикът през Дунав мост при Русе не спира да расте
Автор: Емануела Вилизарова 09:35Коментари (0)75
© БНТ
Непрекъснат ръст в трафика през Дунав мост при Русе – Гюргево, отчитат граничните власти. Общо 211 139 леки автомобила и камиона са излезли от страната в посока Румъния само през този август, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той обясни, че над 84% от трафика се пада на леките коли, което означава, че повече от 178 000 леки автомобила и близо 33 000 камиона са излезли от страната през съоръжението за последния месец. За сравнение за същия период на миналата година броят на леките коли е бил малко над 175 000, а на камионите около 31 000, отбеляза още областният управител.

По традиция август е сред най-натоварените месеци и затова разликата спрямо 2024 година не е толкова голяма колкото е при другите месеци, обясни Драганов. На практика увеличението при леките коли е с малко над 5%. Ако трябва да се направи съпоставка с август 2023 година обаче то преминалите леки автомобили през моста бележат ръст от 1/5. По думите на Драганов в най-натоварените периоди е била създадена много добра организация от страна на българската държава за максимално бързо преминаване през граничния преход.

Сред водещите мерки, които Драганов отбеляза, са постоянното функциониране на всички 10 гишета за заплащане на таксата за преминаване през моста на леки коли и камиони, както и адаптираното управление, позволяващо управление на трафика в зависимост от броя на изчакващите автомобили от двете страни. Същевременно от Областната дирекция на МВР бяха осигурили допълнителни патрули по пътища в региона, така че да се предотврати блокиране на ключови пътни артерии в Русенско. Припомняме, че при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ се пуска и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Драганов отбеляза още, че към момента преминаването през Дунав мост става бързо и вече няма колони от изчакващи автомобили.

Колкото до ремонта на Дунав мост, той се движи се по график. До дни приключва демонтажът на тротоарния блок в настоящия участък, а в събота се предвижда да започне подмяната на пътните панели. Ремонтът е в четвъртия от общо шест предвидени етапа.






Все още няма коментари към статията.
