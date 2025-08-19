Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Трети пореден голям проект на Община Русе получи финансиране за над 24 млн. лева
Автор: Илиана Пенова 17:08Коментари (0)81
©
Община Русе получи одобрение за финансиране на третото си поредно проектно предложение - "Градска среда, култура и икономическо развитие“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027. То е подадено в рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“. 

Проектът ще се реализира в партньорство между Община Русе и Регионална библиотека "Любен Каравелов“, и обхваща интервенции в няколко направления - енергийна ефективност на обществени сгради, зелена градска инфраструктура, култура, спорт и туризъм. Сред ключовите дейности са изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека "Любен Каравелов“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Обреден дом – Русе, както и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито.

Общата стойност на проекта възлиза на 24 359 089,62 лв., от които 24 242 116,13 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 116 973,49 лв. – собствено финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

Реализацията на проекта ще подобри достъпа до културни услуги, ще удължи живота на емблематични за града сгради, ще повиши енергийната им ефективност и ще разкрие нови възможности за културен и туристически живот, в синхрон с концепцията на Новия европейски Баухаус (NEB) – водеща инициатива на ЕК, подкрепяща устойчиви, естетически обогатяващи и социално приобщаващи проекти.

Проектното предложение "Градска среда, култура и икономическо развитие“ е в пълно съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021–2027 г.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
14:10 / 17.08.2025
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
13:28 / 17.08.2025
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Изтребител падна в Черно море край Шабла
Световна черна хроника
Телефонни измами
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: