ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Трети пореден голям проект на Община Русе получи финансиране за над 24 млн. лева
Проектът ще се реализира в партньорство между Община Русе и Регионална библиотека "Любен Каравелов“, и обхваща интервенции в няколко направления - енергийна ефективност на обществени сгради, зелена градска инфраструктура, култура, спорт и туризъм. Сред ключовите дейности са изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека "Любен Каравелов“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Обреден дом – Русе, както и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито.
Общата стойност на проекта възлиза на 24 359 089,62 лв., от които 24 242 116,13 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 116 973,49 лв. – собствено финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.
Реализацията на проекта ще подобри достъпа до културни услуги, ще удължи живота на емблематични за града сгради, ще повиши енергийната им ефективност и ще разкрие нови възможности за културен и туристически живот, в синхрон с концепцията на Новия европейски Баухаус (NEB) – водеща инициатива на ЕК, подкрепяща устойчиви, естетически обогатяващи и социално приобщаващи проекти.
Проектното предложение "Градска среда, култура и икономическо развитие“ е в пълно съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021–2027 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:23 / 17.08.2025
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
17:10 / 17.08.2025
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
17:41 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: