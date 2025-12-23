Третият подземен контейнер заработи от днес. Той е разположен на ул. "Асен Златаров“, на кръстовището с ул. "Симеон Велики“. Дейностите по монтажа и доставката са в изпълнение на договора между Община Русе и Консорциум "Еко Русе Груп“.Първите два контейнера вече функционират на ул. "Атанас Буров“ до Американското пазарче. Всички те се обслужват със същата обслужваща техника, която работи и досега.