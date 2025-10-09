Новини
Три двойки близнаци в един ден се родиха в УМБАЛ "Канев"
Автор: Георги Кирилов 17:12
©
Днес в АГ комплекс на УМБАЛ "Канев" се родиха три двойки близнаци – две двойки момичета и една двойка момчета, всички чрез Секцио Цезареа. Новината съобщиха от лечебното заведение.

Бебетата са настанени в интензивния сектор на неонатологията, където за тях денонощно се грижи екипът на отделението. Особено вълнуващо е, че и трите двойки са заченати чрез ин витро.

А в сектора вече има и още една двойка близнаци, транспортирани от Тутракан.

Поздравления за екипа, участвал в днешните израждания акушер – гинеколозите д-р Лиляна Йорданова, д-р Петър Зарзаланов, д-р Александър Ангелов, анестезиолозите д-р Павлина Николова, д-р Татяна Русева, неонатолозите д-р Мими Карова, д-р Красимира Георгиева.






