|Три двойки близнаци в един ден се родиха в УМБАЛ "Канев"
Бебетата са настанени в интензивния сектор на неонатологията, където за тях денонощно се грижи екипът на отделението. Особено вълнуващо е, че и трите двойки са заченати чрез ин витро.
А в сектора вече има и още една двойка близнаци, транспортирани от Тутракан.
Поздравления за екипа, участвал в днешните израждания акушер – гинеколозите д-р Лиляна Йорданова, д-р Петър Зарзаланов, д-р Александър Ангелов, анестезиолозите д-р Павлина Николова, д-р Татяна Русева, неонатолозите д-р Мими Карова, д-р Красимира Георгиева.
