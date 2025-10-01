Три кражби в Русе в рамките на ден, зачестяват ли джебчиите в града?

© Полицията разследва сигнали за джебчийски кражби, извършени вчера в Русе, съобщиха от Областната дирекция.



На 30 септември 2025 г. във Второ РУ при ОДМВР – Русе са постъпили три отделни заявления, свързани с кражби на портмонета от жени в различни части на града. Всички инциденти са се случили в рамките на няколко часа и по сходен начин, като в два от тях се съобщава за участието на жени от ромски произход.



Първият случай е регистриран около 13:30 часа, в района на жп-прелез на улица "Шипка“. Докато русенка е чакала да премине влакова композиция, до нея се доближили две жени, които след това продължили по пътя си. Малко след това потърпевшата установила, че дамската ѝ чанта е отворена и липсва портмонето ѝ. В него се е намирала лична карта, банкови и транспортни карти, както и парична сума от 200 лева.



Във втория сигнал се посочва, че е станал около 14:00 часа, на автобусна спирка на улица "Чипровци“ в Русе. Жена е чакала автобус, когато към нея се приближили две жени от ромски произход и я попитали коя линия ще ги откара до МОЛ – Русе. След като получили отговор, жените си тръгнали. Малко по-късно пострадалата забелязала, че чантата ѝ е частично отворена, а портмонето – откраднато. В него се е намирала сума от 130 лева.



Третият инцидент е от около 15:00 часа в сградата на МОЛ – Русе. Потърпевшата жена е забелязала, че чантата ѝ е отворена, а портмонето липсва. Само няколко минути по-късно тя получила известия на мобилния си телефон за направени трансакции с дебитната карта, намираща се в откраднатото портмоне. Извършените операции са били на обща стойност от 2000 лева.



И по трите случая са образувани отделни преписки, като към момента продължава работата по изясняването им и установяване на извършителите.